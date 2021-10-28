В Украине закроются банковские отделения, будут отслеживать передвижения клиентов: чего ждать

В Украине, как и в других странах мира, уже в скором будущем банковские отделения могут вовсе закрыться. При этом банки для оценки своих клиентов будут отслеживать передвижения и покупки клиентов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment. Главная тенденция сейчас – это сбор всей возможной информации о клиенте: его перемещениях по городу, его продуктовых предпочтениях, склонности к импульсивных покупкам и т.д. Все это в той или иной мере применяется компаниями в работе и уже сейчас может повлиять, например, на решение о выдаче займа или формирование персональных предложений.

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Следующий шаг – создание широкой экосистемы, которая будет простираться далеко за пределами финансовой сферы. "Мы видим, как все крупные компании из электронной коммерции стараются запустить свое собственное платежное приложение, мотивируя пользователей использовать именно его для покупок через начисление баллов, которые можно тратить на платформе", – говорит Сароян.

Банковская сфера будущего – это некий симбиоз финансового и нефинансового миров: место где пользователь сможет приобрести любой товар, инвестировать свои средства и воспользоваться необходимой услугой не покидая единого пространства.

"Конечно же в таких условиях необходимость в отделениях банков полностью отпадет – все будет решаться дистанционно, а авторизация будет происходить в том числе через биометрическую идентификацию. Дополнительным драйвером развития финансового мира будущего должно стать появление государственных цифровых валют, благодаря которым процесс передачи средств станет еще проще", – добавил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине мошенники получают дорогостоящую технику вместо покупателей. Они подделывают документы и заполучают уникальный код, который должен приходить клиенту после того, как товар доставляют в отделение.