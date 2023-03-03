В Украине задумали изменить правила для депозитов: законопроект уже в Раде

В Украине предложили отменить 19,5% на доходы с части депозитов. Речь идет о вкладах, сумма которых составляет менее 600 тыс. гривен.

Видео дня

Кроме того, воспользоваться льготой сможет не каждый владелец депозита, налоги предлагают отменять только для одного депозита на семью. Соответствующий законопроект № 9073 уже зарегистрирован в Верховной Раде, его инициатором стал нардеп из группы "Відновлення України" Олег Воронько.

Авторы законопроекта считают, что такое решение повысит популярность депозитных вкладов в Украине. Кроме того, оно будет соответствовать мировой практике, в которой ставки налогообложения "депозитных" доходов зачастую являются дифференцированными.

Так, в Украине налоговая нагрузка на вкладчиков банков составляет 19,5%. То есть, если вкладчик оформляет депозит под 8% годовых, в реальности он получит прибыль лишь в 6,44%.

"Сбережения граждан постоянно съедает инфляция. А наличные ставки по депозитам не позволяют покрыть так называемый инфляционный налог. Необходимость уплаты 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора с полученного дохода от процентов по депозитам еще больше обесценивает данный способ сохранения сбережений граждан, что привело к потере экономической привлекательности такого вида сбережения средств", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Тем не менее, инициатива уже вызвала критику в экспертных кругах, сообщает профильное издание "Минфин". В частности, в законопроекте указано, что при предоставлении налоговой льготы банк должен собрать данные о родственниках вкладчика и наличии у них вкладов, в том числе и в других банках. Особенно этот процесс осложняет список таких родственников, т.к. в него входят не только родители, супруги и дети, но и братья/сестры, бабушки/дедушки и внуки.

"По всей вероятности, такой подход предлагается, чтобы люди не начали измельчать свои депозиты и переоформлять деньги на родственников... Но банк должен выяснить, есть ли у его вкладчика с семьей вложения в других банках и превышают ли они оговоренные 600 тыс. грн. Соответственно другие банки должны предоставить информацию о вкладах. То есть должна быть нарушена банковская тайна", – отмечают аналитики.

Также юристы отмечают, что правила об "одном депозите на семью" являются дискриминационными. "Почему один член семьи больше достоин налоговой льготы, чем другой? При том, что люди могут не жить вместе и даже не общаться, отношения в семьях могут быть разными. Потому что этот член первым открыл счет и вложил свои средства, а другой – сделал это позже?" – недоумевает адвокат Ростислав Кравец.

Бакирам же общая идея отменить налоги для части депозитов кажется позитивной. Однако они также не понимают механизма применения льготы не к одному человеку, а ко всей его семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские банки начали повышать проценты по депозитам. Небольшие финучреждения уже предлагают гривневые вклады под 13-17% годовых, а крупные банки – под 8-10%. Однако эта доходность все равно не покрывает инфляцию, которая достигла почти 27%.

При этом уже в Украине появляются новые типы вкладов. Это связано с решением НБУ обновить нормативы по резервированию для банков. Эксперты считают, что теперь финучреждениям придется снизить ставки по гибким депозитам (с возможностью досрочного снятия), а также предложить вклады на 7 и 14 дней с пролонгацией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!