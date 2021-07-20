В Украине за три года планируют построить 25 новых индустриальных парков, – Чернышов

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что в течение трех лет власти планируют построить в Украине инфраструктуру для 25 индустриальных парков за госсредства. По его словам, десятки тысяч украинцев смогут получить рабочие места с достойной зарплатой.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала. "В течение ближайших трех лет правительство планирует построить инфраструктуру для сети из 25 индустриальных парков за государственные средства. Это обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест в смежных отраслях экономики. Хочу отметить, что индустриальные парки – это также площадки для инвестиций украинском из-за рубежа. Их преимуществами, в частности, является низкий "барьер входа" и удобство для новых инвестиций", – заявил Чернышов в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

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Министр также отметил, что сейчас Минрегион совместно с Комитетом по экономическому развитию Верховной Рады, Минэкономики и экспертной средой для создания базовой инфраструктуры и экономических стимулов подготовили ко второму чтению законопроект № 4416-1 касательно изменений в базовый закон об индустриальных парках. Документ предусматривает поддержку развития индустриальных парков через строительство инженерно-транспортной инфраструктуры за счет госбюджета и компенсацию процентных платежей по кредитам на хозяйственную деятельность и обустройство этих парков.

Ранее Алексей Чернышов заявил, что успешность реформы децентрализации в Украине отметили Послы стран G7 в своем совместном заявлении. Это является важной последовательной поддержкой международных партнеров во внедрении реформ в нашей стране.

"Среди главного – изменения в Конституцию и новая редакция Закона "О местном самоуправлении в Украине", – подчеркнул Чернышов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что за следующие два года в Украине возможно построить высокоманевренные мощности, если до конца года будут решены проблемы на балансирующем рынке.