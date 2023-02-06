В Украине взыскали в пользу государства титановые активы и имущество российского олигарха: детали

В Украине в пользу государства взыскали все активы "Демуринского горно-обогатительного комбината". Конечным бенифициарным собственником предприятия является находящийся под санкциями гражданин РФ Михаил Шелков. Также в пользу государства было взыскано имущество Шелкова.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: общая сумма взысканных активов и имущества составляет 2 млрд.

Как установили детективы БЭБ, в течение 2021 года должностные лица компании, сговорившись с оффшорами, реализовали в Европу титановое сырье по умышленно заниженной цене. "Преследуя цель уклонения от уплаты налога на прибыль, их действия привели к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере более 10,1 млн грн", – говорится в сообщении.

Также в бюро отметили: в течение 2020-2021 годов Демуринский ГОК осуществляло экспорт добываемого титансодержащего сырья в Россию и Беларусь.При этом по документам его продукция якобы шла австрийской компании.

"Однако фактически она сразу направлялась российским и беларусским предприятиям. И использовалась, в том числе, и для производства отдельных частей истребителей и ракет, которыми сейчас обстреливают Украину", – рассказали в БЭБ.

Какие активы взыскали

Как сообщили в бюро, решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда взысканы в доход государства все активы Демуринского ГОК. А именно:

корпоративные права в размере 100%;

движимое и недвижимое имущество предприятия;

денежные средства на счетах в сумме 14,4 млн грн.

Подсанкционный бенефициар

Ранее же Высший антикоррсуд применил к конечному бенефициару Демуринского ГОК – гражданину России Михаилу Шелкову – санкции, взыскав в пользу государства его имущество и активы. В частности:

квартиру;

100% доли в "ВСМПО Титан Украина";

имущество этого предприятия – недвижимость, автомобили, денежные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по материалам БЭБ и СБУ, в Украине также арестовали 170 вагонов со 11,8 тыс. тонн минеральных удобрений российского и беларуского производства. Общая стоимость продукции составляет почти 100 млн грн.

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