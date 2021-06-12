В Украине выросли цены на недвижимость: на сколько подорожали квартиры 

Цены на недвижимость стремительно растут во всех регионах Украины. Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости говорят, что в среднем в крупных городах стоимость квадратных метров с начала 2021-го увеличилась на 15%.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что одновременно с ценами заметно растет и спрос на жилье. Например, в Ровно наблюдается настоящий аншлаг вокруг коттеджей и таунхаузов несмотря на то, что стоимость квадратного метра выросла там на 10%.

В Ивано-Франковске специалисты фиксируют повышение спроса на новостройки, тогда как стоимость жилья выросла на 15%. А в Сумах почти на 50% чаще начали покупать однокомнатные квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке. Цены на недвижимость здесь подскочили больше всего-почти на 20%.

Видео дня

Напомним, Кабмин хочет ввести в Украине дополнительный налог на сделки с недвижимостью. Такая новация содержится в поданном в Верховную Раду правительственном законопроекте №5600.

В частности, тем, кто продает, например, квартиры чаще, чем два раза за год, нужно будет с каждой последующей сделки заплатить в казну 18% налога. По прогнозам опрошенных экспертов, такое новшество приведет к резкому скачку цен на рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL: