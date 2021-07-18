В Украине выросли цены на автогаз: озвучена новая стоимость 

В Украине за неделю средняя цена сжиженного газа выросла на 33 коп./л. Теперь его стоимость составляет 15,69 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95". Так, на OKKО и WOG газ подорожал в среднем на 1 грн/л и 80 коп./л, до 16,99 грн/л и 16,78 грн/л соответственно.

На станциях SOCAR цена автогаза выросла на 50 коп./л, до 16,48 грн/л. На станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto стоимость повысили на 35 и 22 коп./л, до 15,85 до грн/л и 15,58 грн/л соответственно.

На KLO газ подорожал на 60 коп./л, теперь стоимость составляет 16,19 грн/л. AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, "Авантаж 7", Marshal и "Автотранс" подняли стоимость на 10-80 коп./л.

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Ранее сообщалось, что на украинских АЗС цены на дизтопливо и бензин выросли. Так, за неделю стоимость бензина выросла в среднем на 40 копеек, а ДТ подорожало на 18 копеек.

В Киеве литр А-95 стоит 31,87 грн, А-92 – 30,90 грн. При этом стоимость отличается и зависит от того, это бюджетное топливо или премиум-сегмента.

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