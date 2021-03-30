"Нулевые" декларации и налоги с теневых доходов: в Раде поддержали идею Зеленского в первом чтении

В Украине сделали первый шаг к введению налоговой амнистии. В Верховной Раде 245 голосами поддержали президентский законопроект №5153 о введении "нулевой" декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы.

Документ был в предвыборной программе и президента, и его партии "Слуга народа". Новые правила позволяют украинцам узаконить доходы, заработанные в тени.

О том, как и для кого будут работать новые правила, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что мне даст нулевая декларация?

Новые правила финансового мониторинга ужесточаются с каждым годом. Украинцу, которые копил деньги с теневой зарплаты под матрасом, практически невозможно открыть большой депозит в банке. Компании в свою очередь выводили деньги в оффшоры, покупали имущество и пытались спрятать его от налоговой.

Огромные теневой сектор стал источником доходов и простых украинцев, и бизнеса. Заполнять декларацию смогут не все. Так, такую возможность предоставят:

украинцам, которые имеют гражданство;

украинцам, которые на момент получения дохода имели гражданство.

Кому нельзя подавать декларацию?

тем, кто с 2005-го заполняли декларацию согласно антикоррупционному законодательству (кроме как в случае, если они участвовали в конкурсе и проиграли его);

несовершеннолетним или недееспособным.

Что нужно декларировать?

любые активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права.

Что нельзя декларировать?

полученное в результате уголовных преступлений (кроме уклонения от уплаты налогов);

наличные.

Когда нужно подавать декларацию?

с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022-го.

Сколько нужно заплатить?

5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины и других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине;

9% – валюта, на банковских счетах и ​​другие активы, которые находятся за границей, право денежного требования к нерезидентам;

2,5% – по ОВГЗ, приобретенным в период с 01.01.2021 по 20.06.2022 г. до подачи декларации.

Что не нужно декларировать?

недвижимость (квартиры до 120 квадратов и дома до 240 квадратов);

нежилую недвижимость некоммерческого назначения до 60 кв. м;

земельные участки в пределах нормативов бесплатной приватизации;

одно транспортное средство, предназначенное для перевозки 10 человек и более или с объемом двигателя не менее 3000 куб. см или если средняя рыночная стоимость 375 МЗП, мотоцикл – 800 куб. см; самолет, вертолет, яхту, катер;

другие активы – суммарной стоимостью не более 400 тыс. грн.

Почему в Украине нужна "нулевая" декларация?

Больше 30% украинского ВВП находится в тени, говорится в данных Минэкономики. И это еще позитивные прогнозы, по разным оценкам эта цифра доходит до 50% всей экономики. Примерно 3,4 млн украинцев (данные Госстата) в работоспособном возрасте официально нигде не работают и не показывают свои доходы.

Чтобы узаконить имущество и активы, которые заработаны в тени, нужно будет всего лишь один раз подать декларацию в период с 1 июля 2021-го до 1 июля 2022-го. Если есть наличка, ее нужно положить на счет в банке либо же купить облигации внутреннего госзайма (ценные бумаги).

Главное: наказывать за задекларированные "теневые" активы не будут. Это позволит один раз показать свое состояние, а дальше жить по закону. "Нулевую" декларацию поддерживают и народные депутаты, и представители экспертной среды. Более того, ее внедрение президент Зеленский обещал во время предвыборной кампании.

Управляющий партнер Baker Tilly Ukraine Александр Почкун уверен, что налоговая амнистия также позволит решить и проблемы для бизнеса. "Многие украинские предприятия структурированы через иностранные юрисдикции. Часто это делают не для налоговой оптимизации, а для того, чтобы все споры проходили в иностранной юрисдикции. В цивилизованных судах отстаивать свои права проще. Не всегда это можно сделать просто и открыто. Это делали через дарения, номинальных директоров и так далее. Сейчас собственникам надо декларировать свои права владения. И здесь возникает вопрос возможности регуляторного давления на декларанта", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL Почкун.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в качестве позитивного примера рассказывает об опыте Аргентины. Там такое новшество позволило значительно пополнить бюджет страны.

"Мне нравится история Аргентины, где в 2016 году пришел новый президент Маурисио Макри, провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. И это позволило вывести на свет божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но скажем, и недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", – сказал Гетманцев.

Чтобы нулевая декларация заработала, бизнес и простые украинцы должны доверять органам власти, с другой стороны тех, кто откажется показывать серые доходы, нужно проверять и наказывать. Иначе идея так и останется нереализованной.