В Украине вскрыли подозрительные операции на миллиарды гривен – Госфинмониторинг

В первом квартале 2021-го Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 288 материалов, указанная сумма в них составляет 22,4 млрд грн.

Служба осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 43 материала (11 обобщенных материалов и 32 дополнительных обобщенных материала). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 1,3 млрд грн.

Согласно законодательству Украины Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в первом квартале 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 22 материала (из них 14 обобщенных материалов и 8 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

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