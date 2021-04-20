В Украине вскрыли подозрительные операции на миллиарды гривен – Госфинмониторинг
В первом квартале 2021-го Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 288 материалов, указанная сумма в них составляет 22,4 млрд грн.
Служба осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.
Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 43 материала (11 обобщенных материалов и 32 дополнительных обобщенных материала). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 1,3 млрд грн.
Согласно законодательству Украины Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, в первом квартале 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 22 материала (из них 14 обобщенных материалов и 8 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет Министров нанял фирму "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (PwC) для проверки финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" за 2021-2022 годы.
Право на получение украинцами, утратившими работу, пособия по безработице теперь подлежит проверке в несколько этапов. А запрашивать информацию о безработном будут в 6 разных органах власти, не включая Госслужбу занятости.
В 2020 году Государственная аудиторская служба не смогла начать ревизию публичного акционерного общества "Укрнафта" и акционерного общества "Укргаздобыча".