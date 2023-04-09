В Украине вскоре подешевеет лук: как и когда изменятся цены

В Украине в начале года значительно выросли цены на лук, однако вскоре ситуация должна стабилизироваться. Стоимость должна уменьшиться, когда начнут убирать новый урожай – уже через месяц.

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Об этом рассказала президент Ассоциации производителей чеснока Украины и представитель нидерландской компании по выращиванию чеснока и лука Gourmet Юлианна Мусса AgroPortal. Она отметила, что самыми популярными сортами лука для выращивания в стране "Радар Ф1", "Шекспир", "Штутгарт", "Сеншуй" и "Эллан".

Мусса спрогнозировала, что уже этой весной можно ожидать снижения цен на лук. "Конечно, лук не может стоить, как в прошлом году, но и не достигнет такой пиковой отметки, как в этом году", – отметила специалист.

По словам эксперта, сейчас на международном рынке лука происходят положительные изменения. Так, растут посевные площади под овощами в Нидерландах, а также переподписание контрактов со странами Южной Африки и Европы.

Напомним, цены на лук начали дорожать с начала 2023 года. Так, в начале марта цены на нее достигали 52-58 грн/кг.

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