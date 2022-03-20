В Украине возвращают платный проезд в поездах, но не на всех рейсах

"Укрзализныця" с 21 марта возвращает платный проезд в поездах. Платить за билеты нужно будет только направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.

При этом все эвакуационные поезда на запад Украины останутся бесплатными. Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в эфире всеукраинского телемарафона.

"Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. И уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу", – заявил Камышин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Укрзалізниці" запустили автомобилевозы – удобный и безопасный способ доставить свой автомобиль в специально назначенном вагоне. Пока воспользоваться такой услугой могут владельцы автомобилей из Киева, Харькова и Днепра. Поезда курсируют в направлении Львова.

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