В Украине ужесточат борьбу с теневой занятостью: обнародован законопроект

В Украине хотят расширить полномочия Государственной службы по вопросам труда (Гоструда) в части усиления контроля за официальным оформлением работодателями трудовых отношений с работниками. Для этого предлагается на законодательном уровне закрепить права и обязанности госинспекторов труда, формы контроля, основания и порядок инспекционных посещений.

Соответствующий законопроект относительно порядка государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде разработали в Минэкономики. Документ обнародован для обсуждения на официальном сайте ведомства, где каждый желающий может выразить свое мнение касательно его поддержки или неподдержки.

Согласно проекту, проверки Гоструда будут проводиться в форме инспекционных посещений. Объектами таких посещений могут быть как юридические лица (включая их структурные и обособленные подразделения без статуса юрлица), так и лица, которые осуществляют хоздеятельность без регистрации, а также физлица, использующие наемный труд.

Полномочия инспекторов труда насчитывают 15 позиций. Среди прочего, чиновники Гоструда будут иметь право:

в рамках инспекционного посещения беспрепятственно и без предварительного уведомления в любое время суток посещать любые рабочие места (зоны), а также проходить к любым производственным, служебным и административным помещениям, в которых используется наемный труд;

приходить в дневное время в нежилые здания, помещения, сооружения и другие объекты, в которых находятся физические лица, относительно которых есть достаточно оснований считать, что они выполняют трудовые обязанности, или к ним применяется принудительная труд;

наедине или в присутствии свидетелей задавать работникам или представителям профсоюзов вопросы, получать от них необходимые объяснения, отчеты, материалы, другую информацию о соблюдении требований законодательства о труде, их нарушении и принятых мерах по устранению таких нарушений;

ознакамливаться с оригиналами и делать копии (в том числе, электронные) актов, касающихся прав работников, коллективных или трудовых договоров, а также документов, ведение которых предусмотрено законодательством о труде;

по результатам инспекционного посещения признавать работу такой, что выполняется в рамках трудовых отношений, независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами;

привлекать правоохранительные органы для пресечения незаконных действий лиц, которые препятствуют инспекторам выполнять их обязанности в рамках инспекционного посещения;

предоставлять уполномоченным органам рекомендации об отстранении от исполнения обязанностей виновных в нарушении законодательства о труде или привлечения их к ответственности в соответствии с законом;

истребовать для осмотра у физических лиц документы, удостоверяющие их личность. В данном случае речь идет о физлицах, которые находятся на рабочих местах или вне их в производственных, служебных, административных помещениях и зданиях, в отношении которых есть основания полагать, что они выполняют трудовые обязанности.

Законопроектом уточняется, что если местом проведения инспекционного посещения будет жилое помещение, то для доступа к нему инспектора должны получить согласие лица, которому такое помещение принадлежит, либо иметь мотивированное решение суда. То есть в данном случае беспрепятственно прийти с проверкой не получится.

Одновременно госинспекторам труда запретят:

изымать оригиналы финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеры и их части;

передавать любые полученные в ходе инспекционного посещения документы или их копии другим лицам, у которых отсутствуют полномочия на ознакомление с этими документами;

рассматривать и проверять вопрос, который является предметом рассмотрения в суде или в отношении которого вступило в законную силу решение суда, проверять своевременность, правильность и полноту выполнения решений суда;

участвовать в хозяйственной и/или любой другой деятельности объектов посещения;

проводить инспекционное посещение сверх установленных сроков (более 10 рабочих дней).

Законопроектом также определяется перечень оснований для проведения инспекционных посещений. Таковыми могут быть:

обращение любого физлица, в отношении которого работодатель нарушает трудовое законодательство;

обращение работодателя;

решение руководителя Гоструда исключительно по результатам анализа информации, полученной от органов государственной власти и из других источников, доступ к которым не ограничен законодательством;

решение руководителя Гоструда, принятое на основании информации, полученной от профсоюза о нарушении прав ее члена;

авария, смерть пострадавшего вследствие несчастного случая или профессионального заболевания;

решение суда, обращение Уполномоченного ВРУ по правам человека; запрос народного депутата, поручение Премьер-министра;

невыполнение требований предыдущего предписания об устранении нарушений.

Указанный перечень оснований для проверок есть исключительным. При этом вопрос соблюдения требований законодательства по оформлению трудовых отношений изучаются в ходе проведения каждого инспекционного посещения независимо от оснований его проведения.

Также изменят размеры трудовых штрафов. Например, штраф за неоформленного работника вырастет с 10 до 15 минимальных зарплат (с 60 до 90 тыс. грн), а за несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда - с 2 до 5 минимальных зарплат (с 12 до 30 тыс. грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесен законопроект № 5054 относительно внедрения признаков трудовых отношений. В правительстве ожидают, что его принятие будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.