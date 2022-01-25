В Украине упростят правила покупки огородов: депутаты предварительно дали добро

Украинцы смогут покупать небольшие земельные участки для ведения садоводства или личного крестьянского хозяйства по упрощенной процедуре. Потенциальных покупателей таких уделов не будут проверять по всем реестрам, но вместо этого надо будет подавать декларацию. А вот за указание в такой декларации неправдивой информации землю могут конфисковать.

Соответствующий законопроект № 6199 касательно уточнения положений по совершению нотариальных и регистрационных действий в процессе приобретения прав на земучастки был принят парламентом в первом чтении. За его поддержку народные депутаты отдали 249 голосов (чтобы ознакомиться с результатами поименного голосования, доскролльте до конца страницы). Об этом свидетельствует трансляция пленарного заседания на официальном YouTube-канале парламента.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, земельная реформа в Украине, которая стартовала 1 июля, имеет ряд недостатков и требует совершенствования. В частности, необходимо пересмотреть механизмы реализации преимущественного права на покупку участка и проверки потенциального покупателя.

Расширяется круг лиц, которые не имеют права на покупку земли в Украине

К уже действующему перечню лиц законопроект предлагает добавить конечных бенефициарных владельцев юридических лиц, которые находятся под санкциями.

Отменяется проверка потенциальных покупателей небольших сельскохозяйственных участков

Речь идет о том, чтоб правоприобретатели небольших земельных участков не подлежали проверке нотариусами в соответствующих госреестрах при заключении сделки. Это будет касаться уделов для ведения садоводства (в размере до 0,24 га) или личного крестьянского хозяйства (в размере до 2 га).

Вместо проверки покупатели таких участков обязаны будут подавать нотариусу декларацию для заключения сделки. Форму такой декларации отдельно определит Кабмин. А вот за указание в декларации недостоверных данных приобретенный земельный участок будет конфискован.

Кроме того, законопроект предоставляет право покупателям рассчитываться за покупку земли как в наличной форме, так и безналичной, если речь идет о случаях приобретения участков без проверки в госреестрах. Сейчас действует строгое правило исключительно безналичных расчетов.

Уточняется механизм предоставления преимущественного права покупки земли

В частности, субъектам второй очереди предоставляется возможность реализовать свое преимущественное право на приобретение земли при отсутствии субъекта первой очереди или отказа такого субъекта от покупки. Во втором случае отказ обязательно должен подкрепляться подачей заявления лично от субъекта первой очереди, подлинность подписи которого заверяется нотариально.

Кроме того, устанавливается преимущественное право арендатора на покупку участка в случае его продажи. Если же такой арендатор не имеет права приобретать в собственность землю согласно закону, он может передать свое право другому лицу.

Определяются основания, при которых нельзя отказать в регистрации прав на участок с обременениями

К таким случаям законопроект предлагает отнести:

намерение собственника земли относительно ее продажи или преимущественное право покупки земельного участка, переданное другому лицу на основании соответствующей сделки; запрет передачи земли сельхозназначения в аренду лицом, использующим участок на праве эмфитевзиса.

По мнению авторов законопроекта – численной группы народных депутатов от партии "Слуга народа" и "За майбутнє", его принятие будет способствовать полноценному запуску рынка земли в стране и привлечению инвестиций в сельское хозяйство Украины.

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