В Украине свинина и сало станут дефицитными продуктами и вырастут в цене, – эксперт

В Украине резко снижается поголовье свиней. Ключевой причиной стала рекордно низкая рентабельность их выращивания.

Об этом сообщили в Ассоциации животноводов Украины, пишет Piginfo. Сегодня экономически невыгодно содержать и выращивать животных – как в домохозяйствах, так и на крупных предприятиях.

"Реализационная цена в живом весе в конце 2020 года и на начало 2021-го составляла 38−40 грн/кг (в 2019 году в живом весе покупали в среднем по 44,5 грн/кг)", – говорит эксперт по свиноводству ассоциации и компании AVA Group Ольга Махно. Она также отмечает, что цена на зерновую и белковую группы с начала 2019 года выросла на 20-40%.

"Если и в дальнейшем ситуация с ростом цен на сырье будет продолжаться, а закупочные цены на свинину не поднимутся, то малый и средний украинский производитель не сможет удержаться на рынке. Как результат – он вынужден вырезать поголовье", – сказала Махно.

Мясо и сало свинины могут стать дефицитным продуктом и существенно подняться в цене, а также станут не доступными для кармана рядового гражданина. "Согласно статистике, украинцы и так недоедают свинины по сравнению с нашими европейскими соседями, а за последние 5 лет потребление мяса уменьшилось на 7 кг на душу населения, что составляет более 30%", – подытожила эксперт.

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