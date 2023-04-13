В Украине стало больше вакансий работы: какие зарплаты и должности предлагают
В Украине в марте рынок труда продемонстрировал положительную динамику роста – +14% по сравнению с февралем. Значительно увеличилось количество вакансий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма.
В некоторых областях выросла средняя зарплата, свидетельствуют данные популярного кадрового портала. На 500 грн – во Львовской и Одесской областях.
При этом средняя зарплата в Украине составляет 16 тыс. грн. Топ-7 сфер (кроме ИТ), в которых специалистам предлагают самые высокие зарплаты:
- 52,5 тыс. грн – медиабайер;
- 40 тыс. грн – водитель-международник;
- 32,5 тыс. грн – бизнес-аналитик;
- 30 тыс. грн – арматурщик, рихтовщик, риелтор;
- 27,7 тыс. грн – вебдизайнер, автоэлектрик, дизелист, инженер по гарантии;
- 26 тыс. грн – категорийный менеджер;
- 25 тыс. грн – 3D-визуализатор, автомеханик, прораб, высотник, дизайнер интерьера, зубной техник, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер операционной деятельности, менеджер проектов, программист ЧПУ, специалист по камнеобработке, финаналитик.
Топ-5 областей Украины по количеству вакансий:
- Киевская – 22,7 тыс. вакансий (+14% в месяц);
- Львовская – 7,5 тыс. (+9%);
- Днепропетровская – 7,1 тыс. (+12%);
- Одесская – 5,4 тыс. (+22%);
- Ивано-Франковская – 2,4 тыс. (+21%).
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, самые высокие зарплаты в Украине среди рабочих специальностей получают водители-международники. В среднем платят 42,5 тыс. грн.
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