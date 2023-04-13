В Украине стало больше вакансий работы: какие зарплаты и должности предлагают

В Украине в марте рынок труда продемонстрировал положительную динамику роста – +14% по сравнению с февралем. Значительно увеличилось количество вакансий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма.

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В некоторых областях выросла средняя зарплата, свидетельствуют данные популярного кадрового портала. На 500 грн – во Львовской и Одесской областях.

При этом средняя зарплата в Украине составляет 16 тыс. грн. Топ-7 сфер (кроме ИТ), в которых специалистам предлагают самые высокие зарплаты:

52,5 тыс. грн – медиабайер;

40 тыс. грн – водитель-международник;

32,5 тыс. грн – бизнес-аналитик;

30 тыс. грн – арматурщик, рихтовщик, риелтор;

27,7 тыс. грн – вебдизайнер, автоэлектрик, дизелист, инженер по гарантии;

26 тыс. грн – категорийный менеджер;

25 тыс. грн – 3D-визуализатор, автомеханик, прораб, высотник, дизайнер интерьера, зубной техник, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер операционной деятельности, менеджер проектов, программист ЧПУ, специалист по камнеобработке, финаналитик.

Топ-5 областей Украины по количеству вакансий:

Киевская – 22,7 тыс. вакансий (+14% в месяц);

Львовская – 7,5 тыс. (+9%);

Днепропетровская – 7,1 тыс. (+12%);

Одесская – 5,4 тыс. (+22%);

Ивано-Франковская – 2,4 тыс. (+21%).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, самые высокие зарплаты в Украине среди рабочих специальностей получают водители-международники. В среднем платят 42,5 тыс. грн.

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