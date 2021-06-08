В Украине создадут национальную торговую биржу: Шмыгаль назвал сроки

В Украине в последующие три года планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков –Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT). Правительство, ЕБРР, Американская торговая палата и USAID заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. "Сегодняшний меморандум – это новая страница в экономической истории нашего государства. Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования", – написал премьер.

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Шмыгаль добавил, что бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития предприятий. Украина получит увеличение инвестиций, новые рабочие места и экономическое развитие.

Напомним, в Украине с начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало в среднем на 10%. Местами повышение достигало и 15-18%.

До конца года цены продолжат расти, но темпы подорожания будут зависеть от региона и класса недвижимости. В Киеве с начала года жилье подорожало на 5-10%. Рост цен был ощутимее в новостройках, чем на вторичке – 7-12%. Наибольшим спросом пользовались небольшие квартиры – 35-50 кв. м.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинское правительство работает над принятием законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Это может напрямую повлиять на получение макрофинансовой помощи от ЕС. Кроме того, было проведено совещание.