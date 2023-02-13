В Украине собирались продать гуманитарку на 2 млн грн: всю аммуницию и медикаменты передали ВСУ

На нужды украинских военных направили аммуницию и медикаменты общей стоимостью 2 млн грн. Это партия товаров, которые были завезены в Украине по поддельным документам под видом гуманитарки.

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Злоумышленники хотели продать более 3 тысяч кровоостанавливающих средств, более 200 разгрузочных жилетов, плитоносок и бронепластин к ним, шлемы, аптечки, устройства ночного видения и оптические прицелы. Теперь все это будут использовать бойцы ВСУ и Нацгвардии, сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Детективы БЭБ приостановили противоправную схему поставки на территорию Украины товаров военного назначения и двойного использования под видом гуманитарной помощи. Партия товара была изъята в ходе обысков помещений в Киевской области", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования суд принял решение о передаче такого имущества на нужды ВСУ. Двум участникам уголовного производства пока сообщено о подозрении по:

ст. 209 УК (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БЭБ заблокировало многомиллионную схему отмывания наличных денег, украденных на временно оккупированных территориях. Средства переправляли в ЕС через Россию и Беларусь, после чего наличку незаконно ввозили в Украину.

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