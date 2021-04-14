В Украине разоблачили схемы фирм-импортеров с НДС на сотни миллионов гривен

Государственное бюро расследований разоблачило деятельность фирм-импортеров, которые избегали уплаты НДС на сумму более 270 млн гривен.

"Установлено, что субъекты предпринимательской деятельности импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Применялась схема пересортировки: когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался – по другой", – говорится в сообщении ГБР.

При этом фирмы выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства – НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся "скрутками".

Только в течение января-марта 2021 года таким образом реализовано товара на 1,6 млрд гривен, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 270 млн гривен.

"Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, которые концентрировали финансовые потоки, и по наработанным схемам выходили из-под налогового бремени. Сейчас изучается деятельность и других субъектов хозяйствования, которые задействованы в масштабных финансовых манипуляциях", – отметил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Опираясь на выводы ГБР, соответствующая комиссия Государственной налоговой службы остановила регистрацию накладных указанных фирм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная налоговая служба выявила в Киеве схему уклонения от налогообложения при экспорте товаров стоимостью 2 млрд гривен.

Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем установило, что должностные лица субъектов хозяйствования скрыли источник происхождения грецких орехов, сельхозпродукции и лекарственных средств