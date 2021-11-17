В Украине продаются опасные игрушки – дети травмируются и травятся

Больше половины продаваемых в Украине игрушек привезены из Китая. Их доля на рынке составляет 70%. При этом они могут содержать в себе опасные для здоровья детей вещества, ведущие к травмам и отравлениям детей

Более того, по информации Госпродпотребслужбы Полтавской области, огромная часть детских игрушек не соответствуют государственным стандартам качества. Речь идет о практически 50% рынка.

"Почти в каждом непрофильном магазине реализуется контрафактный детский товар, а в местах несанкционированной торговли (стихийные рынки, подземные переходы) и небольших региональных магазинах такой товар вообще основной", – отмечают в службе.

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Также там подчеркивают:продажа контрафактных игрушек не ограничивается магазинами и рынками. Подобная ситуация встречается в интернет-магазинах и социальных сетях.

Случаи причинения игрушками вреда детям – нередки, отмечают в Госпродпотребслужбе Полтавщины. Чаще всего содержащиеся в них опасные вещества приводят к:

травмированию;

аллергическим проявлениям;

химическим отравлениям;

наступлению инвалидности.

Ранее на Закарпатье 5-летний ребенок прокусил светящуюся неоновую палочку, сделанную в Китае, и начал задыхаться. Мальчика удалось спасти благодаря экстренной помощи медиков.

Они дали ему сильнодействующие противоаллергические препараты, которые не дали опуститься отеку к гортани и трахее. Это могло привести даже к анафилактическому шоку.

После инцидента продавцы магазина уверяли, что начали предупреждать о соучившемся покупателей. Однако мама мальчика считает, что предупреждение должно быть на упаковке или этикетке игрушки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Полтавской области в больнице умер двенадцатилетний мальчик. Ребенок дома получил сильные ожоги.