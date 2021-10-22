В Украине станут массово опаздывать поезда: в чем причина

"Укрзалізниця" объявила, что не сможет обеспечить своевременное прибытие на станции и вокзалы ряда поездов. Задержки ожидаются от 5 минут до 1,5 часов. Причина этого – ремонтные работы на участке Мироновка – Им. Т. Шевченко (Смела).

По сообщению пресс-службы компании, работы должны завершится до 29 октября. "Поезда могут приезжать с задержкой на станции Мироновка, Пятихатки-Стык., Тимковое, Бурты и Херсон", – говорится в сообщении.

Кроме того, 25-27 октября опоздания ожидаются по станциям Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка. Минимальная задержка поездов будет составлять 25 минут. Максимальная – 1 час.

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Также из-за ремонтов с опозданием в 30 минут на станцию Киев-Пассажирский будет прибывать ряд составов. Речь идет о поездах:

№ 748 Львов-Киев;

№ 764 Одесса-Киев;

№ 716 Перемышль-Киев.

Опаздывать на 20-25 минут будут и поезда прибывающие во Львов. А именно:

№747 Киев-Львов;

№ 715 Киев-Перемышль.

Напомним, 21 октября, начали действовать новые правила проезда в поездах. Связаны они с ужесточением карантина в Украине. Согласно им, главным разрешительным документом для посадки в поезд станет СOVID-сертификат или ПЦР-тест с негативным результатом.

По новым правилам, для того, чтобы сесть в поезд, нужно будет предоставить один из установленных документов. Им может быть:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд);

экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд).

Важно помнить, что информация о проведении вакцинации в системе HELSI.me браться во внимание сотрудниками "Укрзалізниці" не будет. Основанием для посадки в поезд будет только сертификат о вакцинации – либо бумажный, либо созданный в приложении "Дія".

В случае отсутствия разрешительных документов проводник или стюард имеют право не впустить пассажира в поезд. Если это случится, вернуть деньги за билет будет возможно: однако только при прохождении процедуры обычного возврата.

"Укрзалізниця" развернула пункты экспресс-тестирования на COVID-19 на 10 вокзалах. Для пассажиров услуга стоит 350 грн. Кроме того, еще на 10 вокзалах (списки совпадают не полностью) можно бесплатно вакцинироваться.

Услугами могут воспользоваться все невакцинированные пассажиры. Количество вокзалов, на которых открылись пункты вакцинации и тестирования постепенно увеличивается.

Список вокзалов, на которых работают пункты бесплатной вакцинации:

Киев (2 пункта);

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Нежин;

Коростень;

Ровно;

Хмельницкий;

Ужгород.

Вокзалы, на которых можно сдать тест на коронавирус:

Киев;

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Запорожье;

Мукачево;

Кривой Рог;

Винница;

Полтава-Киевская.

Тестировать на коронавирус должны круглосуточно. Результат теста должен выдаваться с QR-кодом в течение 30 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правительство пока не планирует вводить полный локдаун в Украине. Действие адаптивного карантина будет продолжаться.