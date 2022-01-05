В Украине подорожали мобильная связь и интернет: какие операторы повысили цены и на что

Стоимость мобильной связи и интернета в Украине выросла. О повышении тарифов объявили крупнейшие сотовые операторы – "Киевстар", Vodafone, lifecell и "Воля".

Так, с 1 января 2022 года условия некоторых своих тарифов изменили lifecell и "Киевстар". В частности, для пользователей lifecell будет приостановлено действия акции в тарифе "Украинцы-Вместе!" – скидок в размере 10% больше не будет.

Изменения коснулись и ряда услуг, предоставляемых "Киевстаром". Так:

изменены условия в тарифном плане Smart – абонплата выросла на 50 грн, но пользователям будут предоставлены дополнительные 80 минут для звонков в другие сети и за рубеж;

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стоимость минуты переадресованного звонка с номера 0-800 для абонентов бизнес-сервисов Киевстара увеличили на 10%;

плата за услугу рассылки SMS Коммерческого Контакт-центра будет составлять 0,55 грн за каждое сообщение.

Что изменилось для абонентов Vodafone

Vodafone еще с 24 декабря 2021 года повысил стоимость самого дешевого тарифного плана 4G Smart XS. Теперь абоненты платят ежемесячно 55 грн вместо 45 грн. Также выросла стоимость тарифов 4G Smart S+ – до 120 грн в месяц вместо 85 грн.

С новой стоимостью в тариф 4G Smart S+ вошло больше услуг. Т.е., фактически абонентов перевели на более дорогой пакет – в него теперь входят 12 Гб мобильного интернета (было 6 Гб) и 300 минут для звонков по Украине (было 200 минут).

Кроме того, изменились условия звонков в Россию. Пакетные минуты международных звонков не действуют для звонков по направлениям +7495 та +7499 (российские операторы связи в Москве). Также изменилась базовая тарификация по этим направлениям.

Стоимость звонков теперь составляет 25 грн за 5 минут в день. В сутки можно заказать до 20 таких "пакетов". Деньги снимут только при условии пользования услугой. Если "наговорить" больше, чем предусматривают "пакеты", каждая следующая минута разговора будет стоить абоненту 5 грн.

Какие изменения ввела "Воля"

С 1 января 2022 года изменил тарифы и крупный украинский провайдер "Воля" (Volia). Тарифы повысились на старые пакеты. В частности, речь идет о тарифных планах "Воля смарт HD" и "Воля Спорт" – до повышения они стоили 369 и 360 грн соответственно.

В зависимости от тарифного плана абоненты получат новые возможности, указали в "Воле". В частности это:

повышение скорости интернета;

увеличение количества ТВ-каналов;

доступ к онлайн-ТВ в приложении Volia TV;

доступ к онлайн-кинотеатру, который насчитывает более 20000 единиц контента от мировых и украинских студий;

возможность подключить со скидкой дополнительный пакет "Лига Чемпионов",

получение медиаприставки, которая превращает обычный телевизор в SmartTV, и др.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по прогнозам экспертов, уже в 2022 году базовая цена тарифов на 100 Мбит/с будет достигать 300 грн. При этом, они же отмечают: к интернет-тарифам уже пора относиться так же, как к тарифам на "коммуналку".