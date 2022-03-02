В Украине перестали работать любые карточки российских банков

В Украине теперь не работают карточки любых платежных систем, выпущенные банками из России и з Беларуси. Запрет вступил в действие с 1 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). Так, в Украине запрещается:

зачисление средств на счета физлиц по переводам с карт, выданных банками Российской Федерации и Республики Беларусь;

прием в Украине платежных карт, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных).

"Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины", – подчеркнул зампредседателя Нацбанка Украины Алексей Шабан.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы с расчетами карточками у россиян возникают не только в Украине. Так, Visa и MasterCard отключились для части российских банков. России придется переходить на собственную платежную систему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!