В Украине пересчитали цены на бензин и дизельное топливо

В Украине снизились цены на "премиальный" бензин и дизельное топливо. Расценки в сетях АЗС упали на 3-9 грн за литр.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr. Цены изменились после того, как правительство ограничило наценку на бензины и дизельное топливо "люксовых" марок.

Так, в сетях WOG и ОККО премиальный бензин А-95 подешевел на 3,79 грн/л, до 35,20 грн/л, дизтопливо – на 2,7 грн/л, до 39,3 грн/л. Shell, KLO, UPG, Chipo и БРСМ снизили цены на "люксовое" горючее на 4-9 грн/л.

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Предельная наценка на премиальное топливо в Украине теперь должна составлять не более 5% от предельной цены, которую устанавливает правительство. В конце марта предельная цена была рассчитана для бензина на уровне 28,98 грн за литр и для дизтоплива (ДП) – 32,43 грн за литр.

Регулируются цены и на обычное топливо, которое не относится к премиальному сегменту. В конце марта стоимость стандартного бензина на заправках не должна превышать 33,53 грн, а дизтоплива – 37,43 грн за литр. Это на 11 и 38 копеек больше, чем было в середине месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, для того, чтобы снизить цены на топливо, в Украине также ввели налоговые послабления для продавцов бензина и дизеля – вместо 20% НДС они могут платить 7%. Кроме того, на время военного положения в Украине снизили требования к экологическому классу бензина и дизельного топлива.

Так, в Украине до окончания военного положения разрешается продавать топливо класса Евро-3 и Евро-4. Бензин и дизель класса Евро-3 в Украине было запрещено продавать с 2016 года, а Евро-4 – с 2018 года.

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