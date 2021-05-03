В Украине пенсионные фонды начали покупать акции Tesla, Apple и Microsoft

Украинские негосударственные пенсионные фонды начали вкладывать средства в ценные бумаги иностранных компаний, которые допущены Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) к обороту на территории страны.

В портфели негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов вошли ценные бумаги крупнейших технологических компаний мира – Apple, Microsoft, Tesla и одних из самых известных индексных фондов – Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust SM. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Так, благодаря допуску на украинский рынок капитала ценных бумаг иностранных эмитентов комиссия расширяет перечень финансовых инструментов, которые уже сегодня становятся интересными для инвестирования пенсионных активов.

"Сейчас мы видим достаточно небольшие объемы этого инструмента на рынке. Однако тот факт, что он вызывает интерес и им начинают пользоваться – это положительный результат для всех. Мы уверены, что это только начало и в дальнейшем этот инструмент займет свое достойное место в портфелях большинства украинских инвесторов", - заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Напомним, ранее к обращению в Украине допустили акции таких известных компаний, как Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и Advanced Micro Devices.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания "ДТЭК Сети" приобрела миноритарный пакет акций ЧАО "Кировоградоблэнерго" в размере 24,5% и рассматривает возможность покупки контрольного пакета по согласованию соответствующей сделки Антимонопольным комитетом Украины.