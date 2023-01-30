Цены 2022 года больше не актуальны: как изменилась стоимость квартир в Киеве
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева за последний месяц снизилась более, чем на 1 000 грн – с 50 773 грн до 49 598 грн. За период же с 1 августа 2022 года по 30 января 2023-го цена опустилась еще ниже – почти на 4 000 грн, с 53 280 грн 49 598 грн.
Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, дороже всего "квадрат" стоит в Печерском районе столицы – 79 094 грн. В топ-5 также входят:
- Голосеевский – 58 586 грн;
- Шевченковский – 58 138 грн;
- Оболонский – 49 246 грн;
- Соломенский – 49 246 грн.
Дешевле всего квадратный метр на вторичном рынке Киева стоит в Деснянском районе столицы – 40 292 грн. За ним следуют:
- Святошинский – 44 926 грн;
- Дарницкий – 45 778 грн;
- Днепровский – 47 098 грн;
- Подольский – 47 490 грн.
Чаще всего же, по данным аналитиков, встречается цена в 44 200 грн – таких объявлений 8,9%. Реже всего – по 0,1%:
- 7 800 грн;
- 114 400 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в Украине за год средняя цена квадратного метра выросла примерно на треть. По сравнению со стоимостью в декабре 2021 года и декабре 2022-го, медианная цена на первичке по стране повысилась на 29% и составила 28 534 грн/кв. м.
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