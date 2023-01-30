Цены 2022 года больше не актуальны: как изменилась стоимость квартир в Киеве

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева за последний месяц снизилась более, чем на 1 000 грн – с 50 773 грн до 49 598 грн. За период же с 1 августа 2022 года по 30 января 2023-го цена опустилась еще ниже – почти на 4 000 грн, с 53 280 грн 49 598 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, дороже всего "квадрат" стоит в Печерском районе столицы – 79 094 грн. В топ-5 также входят:

Голосеевский – 58 586 грн;

Шевченковский – 58 138 грн;

Оболонский – 49 246 грн;

Соломенский – 49 246 грн.

Дешевле всего квадратный метр на вторичном рынке Киева стоит в Деснянском районе столицы – 40 292 грн. За ним следуют:

Святошинский – 44 926 грн;

Дарницкий – 45 778 грн;

Днепровский – 47 098 грн;

Подольский – 47 490 грн.

Чаще всего же, по данным аналитиков, встречается цена в 44 200 грн – таких объявлений 8,9%. Реже всего – по 0,1%:

7 800 грн;

114 400 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в Украине за год средняя цена квадратного метра выросла примерно на треть. По сравнению со стоимостью в декабре 2021 года и декабре 2022-го, медианная цена на первичке по стране повысилась на 29% и составила 28 534 грн/кв. м.

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