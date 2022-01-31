В Украине открылись десятки тысяч новых компаний: торговлей занимается каждая четвертая

В Украине в 2021 году количество юридических лиц выросло на 3% – до 33 745 или почти на 3%. Общее же их число составляет 1,25 млн. Популярнейшим направлением деятельности среди них является торговля – ею занимается 23% всех компаний, или почти каждая четвертая.

Об этом сообщают аналитики платформы для работы с открытыми данными Опендатабот. Отмечается: в 2020 году рост составил 41 539 юрлиц или 3,5%. Т.е., в 2021-м он незначительно, но все же, замедлился.

Какие сферы продемонстрировали наибольший прирост в процентном соотношении

В процентах наибольший прирост компаний за год произошел в производстве табачных изделий. В 2021 году их стало больше на 21%. Далее идут:

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работодатели для домашней обслуги (+19%);

IT-компании (+14%).

"Значительно уменьшилось количество юридических лиц в таких сферах, как государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование (-10,5%). А также организация азартных игр (-6%) и лесное хозяйство (-4%)", – отмечают аналитики.

Какие сферы продемонстрировали наибольший прирост в количественном соотношении

По количеству больше всего выросло число юрлиц в сферах оптовой торговли. Их стало больше на 8 699 компаний. Следующими идут:

общественные организации (+3 285);

обслуживания домов и территорий (+3 271).

"Второй год подряд сокращаются юрлица из сфер государственного управления и обороны (-3 332). А также функционировании библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры (-695)", – говорится в аналитическом материале.

ТОП-10 видов деятельности по количеству юрлиц

По состоянию на начало 2022 года, популярнейшим направлением деятельности среди юридических лиц в Украине является торговля. Ею занимается 226 013 компаний, или 18% от общего числа. Далее идут:

общественные организации – 132 692 компании (10,6%);

сельское хозяйство – 77 193 компании (6,1%);

обслуживание домов и территорий – 64 131 компания (5,1%);

недвижимость – 62 485 компаний (5%);

строительство – 49 508 компаний (3,9%);

образование – 45 522 компании (3,6%);

авиационный транспорт – 36 735 компаний (2,9%);

розничная торговля – 35 742 компании (2,8%);

торговля и ремонт авто – 31 915 компании (2,5%).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несмотря на жалобы и угрозы закрыться от "ФОПов" из-за необходимости установить регистраторы расчетных операций (РРО), в 2021 году их количество выросло на 83 257 (+4% к уровню 2020 года). Это – рекордный показатель за последние 5 лет.

При этом общее число "ФОПов" насчитывает уже почти 2 млн предпринимателей. В частности, самой активной группой частных предпринимателей в 2021 году стали IT-"ФОПы". Их доля общего прироста среди всех компаний составила более половины – 53%. Далее идут: