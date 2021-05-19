В Украине ограничат сроки взыскания заработной платы через суд: Кабмин одобрил законопроект

В Украине может поменяться действующий порядок урегулирования трудовых споров между работником и работодателем. Кабинет министров в среду, 19 мая, согласовал законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Проект документа разработан Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, предлагается внедрить новый способ решения индивидуальных трудовых споров путем привлечения медиаторов. При этом сохранятся уже существующие два возможных варианта: решение трудового спора с участием комиссии по трудовым спорам (если такая создана) и решение трудового спора в судебном порядке.

Кроме того, документом предусмотрено:

определить на законодательном уровне предмет и стороны индивидуального трудового спора;

ограничить срок обращения работника в суд о взыскании заработной платы и других выплат в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении . Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, на сегодня этот срок не ограничен, что создает предпосылки для разного рода злоупотреблений – например, когда работник намеренно ждет длительный период времени для того, чтобы взыскать с работодателя большую сумму среднего заработка за время задержки расчет;

уменьшить сроки для обращения в суд работодателями. Так, согласно проекту, собственник или физическое лицо, использующее наемный труд, имеет право обратиться в местный суд с иском о решении индивидуального трудового спора в трехмесячный срок, а по вопросам взыскания с работника материального ущерба - в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Также в законопроекте указывается, что в случае незаконного прекращения трудового договора с физическим лицом суд по его требованию принимает решение:

о восстановлении ее на прежней работе; о выплате ему среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за один год; о возмещении морального вреда, причиненного незаконным прекращением трудового договора с физическим лицом, или переводом на другую работу.

С учетом обстоятельств дела, а также ходатайства собственника или физического лица, использующего наемный труд, суд с согласия физического лица-истца может вместо восстановления на работе принять решение о выплате компенсации в размере, определенном по договоренности сторон, но не ниже средней заработной платы за 6 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине инициируют внедрение свободного трудового договора для малого и среднего бизнеса. Речь идет о договорном режиме трудовых отношений, когда основные условия труда будут определяться работодателем индивидуально для каждого работника в соответствии с договором.