В Украине обновили цены на бензин: сколько стоит заправиться

В Украине подешевел бензин А-95. По состоянию на 29 января средняя стоимость его на АЗС страны составляет 48,75 грн/литр – тогда как неделей ранее (22 января) она была 49,31 грн/литр. Удешевление составило 56 коп/литр. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком по таким ценам, придется заплатить более 2 400 грн.

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Об этом сообщают "Все АЗС". Согласно данным аналитиков, дороже всего бензин А-95 продают в Херсонской и Луганской областях – по 51 грн/литр. Далее идут:

Черниговская – 50 грн/литр;

Сумская – 49,95 грн/литр;

Донецкая и Киевская – по 49,25 грн/литр;

Львовская, Одесская, Черкасская – по 48,75 грн.

Дешевле всего ресурс стоит в Ривненской области – 48 грн/литр, а также в Черновицкой – 48,1 грн/литр. В остальных же регионах бензин А-95 продают по 48,25 грн/литр.

Сколько стоит заправиться в Киевской области

В столичном регионе ресурс стоит в среднем 49,25 грн. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком по таким ценам, придется заплатить около 2 500 грн.

Среди сетей АЗС дороже всего, по данным аналитиков, бензин А-95 продают на заправках Sentoza Oil – по 52 грн/литр. В топ-5 также входят:

Socar – 50.99 грн;

Авиас – 50 грн;

OKKO, WOG, Shell – по 49,99 грн;

AMIC – 49,49 грн.

Дешевле всего 29 января заправиться можно на станциях Укрнафты и Авантаж 7, где литр А-95 стоит 46,5 грн. Далее идут:

Укргаздобыча – 46,99 грн;

UPG – 47,3 грн;

Mango – 47,49 грн;

Люксвен – 47,49 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в марте-апреле может быть дефицит горючего. При этом катастрофической ситуация не будет. Это связано с отказом стран Европейского Союза от поставок российских нефтепродуктов. В первые месяцы после введения эмбарго могут возникнуть небольшие проблемы с новыми поставками.

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