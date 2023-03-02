В Украине "накрыли" склад поддельного кофе: его продавали под видом известной итальянской марки

В Закарпатской области Украины разоблачили склад поддельного кофе. Продукт продавали под видом известной итальянской марки.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Сам бренд не называется. Однако, исходя из цветовой гаммы упаковок, которая видна на фотографиях БЭБ, речь может идти о кофе Lavazza.

"Следствием установлены жители Закарпатской области, которые в арендованном складском помещении хранили поддельный кофе известного международного бренда", – говорится в сообщении.

Где велось производство кофе "международного бренда", пока не сообщается. Однако известно, что подделку сбывали на рынке, а также через интернет под видом настоящей итальянской продукции.

"Зарубежной компании, которая зарегистрировала торговую марку в Украине и имеет международную регистрацию, был причинен материальный ущерб на общую сумму почти 3,5 млн грн. Детективы обнаружили и пресекли незаконную деятельность", – отметили в БЭБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев в 2023 году ждет подорожание кофе в кофейнях. Заведения будут вынуждены поднимать цены, так как поставщики обжаренных зерен (ростерии) уже анонсировали две волны повышения собственных расценок: на 30% весной и еще на 45-50% осенью.

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