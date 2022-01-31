В Украине наказали банк, который врал о кредитах "под полный ноль процентов"

Верховный Суд окончательно подтвердил законность решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа на Идея Банк за ложную рекламу. Размер штрафа составил 4,088 млн грн. Решение обжалованию не подлежит.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ. Там напомнили: Идея Банк вводил людей в заблуждение в 2019-2020 годах. Он обещал предоставить:

кредит под "полный ноль процентов";

кредит со скидкой в 50%.

На самом же деле банк не указывал все условия кредитования. В частности, комитет установил, что учреждение не выдавало кредиты "под полный 0%". "Следовательно, эта информация вводила потребителей в заблуждение", – отметили в АМКУ.

Видео дня

Также, подчеркнули там, банк не отмечал все условия предоставления кредита наряду с вышеупомянутыми утверждениями. "Хотя это обязательно в соответствии с законодательством", – акцентировали в комитете.

Банк использовал для обмана массивную рекламную кампанию

Для привлечения к своим программам максимально возможного количества людей Идея Банк использовал мощную рекламную кампанию, отмечают в Антимонопольном комитете. В частности, объявления распространялись на:

вывесках отделений банка;

печатных листовках размещенных в банке;

бордах, ситилайтах и баннерах вдоль эскалаторов Киевского метрополитена;

в печати;

в социальных сетях.

Идея Банк уже уплатил штраф

Вместе с тем отмечается: ранее Идея Банк попытался оспорить решение АМКУ о наложении штрафа. Однако успеха в этом не снискал.

"В то же время, во время судебного разбирательства банк уплатил наложенный штраф в государственный бюджет. Таким образом, решение Комитета исполнено", – рассказали в АМКУ.

Кредиты "под 0%" в Украине запрещены

В Украине действует закон, который обязывает финансовые учреждения раскрывать полную стоимость микрокредитов. Т.е., ссуд, которые меньше минимальной зарплаты в 6 500 гривен, а также краткосрочных заимствований (до одного месяца).

Действие закона распространяется как на банки, так и на микрокредитные организации. Для первых запрет был введен в 2020 году, а для вторых – в 2021-м.

Согласно требованиям законодательства, клиент должен знать полную информацию о займе. А именно:

полную процентную ставку;

наличие дополнительных и сопутствующих услуг;

ориентировочную общую стоимость кредита;

график платежей;

информацию о санкциях в случае просрочки.

Также запрещается указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые могут действовать в течение короткого льготного периода. Причина – это может привести к неправильному пониманию стоимости кредита потребителем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы активно вкладывают деньги в банки-участники Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 декабря 2021 года, общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. "ФОПов") составила 641,2 млрд грн. Это на 11,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее.