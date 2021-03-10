В Украине из-за карантина начали пользоваться популярностью новые вакансии, – эксперт

На рынке труда сейчас наиболее востребованы профессии, связанные с "удаленным" образом жизни. Эти сферы начали набирать популярность после карантина

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал эксперт рынка труда Сергей Марченко. "Эти сферы начали расти после начала карантина. Очевидно, что и количество вакансий курьеров, и операторов колл-центров дальше будет расти. В целом будет увеличиваться количество персонала, который задействован в дистанционном обслуживании клиентов", – добавил он.

Кроме того, Марченко отметил и появление новых трендов. "Сейчас сильно увеличился спрос на рекрутеров. Очень проблематично найти специалистов в этой сфере. Это говорит в целом об оживлении на рынке труда и о том, что компании более активно ищут людей, которые могут подбирать специалистов", – сказал он.

Есть и сезонные тенденции на рынке. К лету будут традиционно более востребованы работники аграрного сектора, сферы торговли. Кроме того, невзирая на карантин, ожидается оживление в сфере шоу-бизнеса и развлечений.

Традиционно растет сфера ІТ. По словам Марченко, этой сфере прогнозируется дальнейший рост.

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