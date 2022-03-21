В Украине могут ввести налог на сотрудничество с Россией

Сотрудничающие с Россией компании могут обложить дополнительным налогом. Соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. "Уже готовим закон про дополнительный налог в Украине для компаний, продолжающих работать с россией", – говорится в сообщении.

По его словам, в основе такого решения лежит идея т.н. "бизнес-репараций". "Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране", – подчеркнул нардеп.

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Отметим, что по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина регулярно поднимает вопрос выплаты репараций Россией за причиненный ущерб и убийства украинцев. При чем делает это на всех возможных площадках.

"Этот вопрос мы поднимаем на всех абсолютно форматах. Президент публично об этом говорил. Мы будем этот вопрос проводить через Международный суд ООН. Безусловно, за все придется заплатить, и не только деньгами", – подчеркнул Кулеба.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина также будет настаивать на осуждении и заключении конкретных должностных лиц, командиров оккупационной армии и военнослужащих. Т.е., всех, кто совершал военные преступления и преступления против человечности в нашей стране.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что группа хакеров Anonymous пригрозила взломать международные компании, которые отказались уйти из России. На уход из России компаниям дали 48 часов.

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