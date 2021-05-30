В Украине могут продлить период льготной растаможки "евроблях": разработан законопроект

В Верховной Раде предлагают продлить период льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией. С такой инициативой выступили депутаты от партии "Слуга народа".

Соответствующий законопроект № 5561 внесен в парламент во вторник, 25 мая. Им вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины относительно установления сроков в сфере налогообложения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины с целью собственного пользования.

В частности, документом предлагается продлить упрощенный период растаможки "евроблях", ввезенных в Украину до 31 марта 2021 года, а "на аналогичные по товарным позициям транспортные средства, ввезенные повторно физическим лицом на таможенную территорию Украины," – до 30 апреля 2021 года. Таким образом, в случае принятия законопроекта, пригнав автомобиль с Европы в марте, можно будет растаможить его по упрощенной системе.

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Напомним, ранее в Верховной Раде принят закон, согласно которому право льготного растаможивания распространяется на автомобили, ввезенные в Украину до 31 декабря 2020 р.

В частности, принятым законом предусмотрено, что "евробляхи" старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, по льготной ставке облагаются налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом. Сумма последнего будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышает одной тысячи евро. Кроме того, такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму можно будет растаможить только один автомобиль одной категории для одного владельца. На это дается 180 дней с момента вступления в силу законов, но для участников АТО/ООС – 270 дней.

При этом особые правила растаможивания не коснутся машин, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, произведены в России или ввозятся с временно оккупированных территорий.

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