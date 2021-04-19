Корейские авто начали массово завозить в Украину: чем они отличаются и в чем причина

В Украине стали популярными автомобили из Южной Кореи. Больше всего украинцев привлекает в них заводское газобаллонное оборудование и возможность привезти авто с дитезелем.

На фоне прожорливых "американцев" эта особенность кажется настоящим спасением, как сообщает сайт auto.bigmir.net. Корейские авто действительно немного отличаются от американских и европейских. Рассказываем в чем же особенность машин из Кореи.

Алгоритм их покупки похож на покупку из США и Европы. Сначала надо заплатить около 200 долларов, чтобы автомобиль на месте проверил корейский эксперт, также в эту сумму входит официальный отчет по модели. Это дает необходимый минимум информации, без которого невозможно отдаленно купить авто из-за рубежа.

Ожидать корейскую машину надо немного дольше, чем с США. Их доставляют кораблями и плыть в Украине они могут от 1,5 до 3,5 месяца. Что касается денег, то киевлянину Игорю Kia Optima 2012 года с кожаным салоном, на газу и с полным набором опций обошлась в 8500 долларов.

Среди минусов корейского авторынка: оттуда можно привезти только корейские авто и приобретения там машины все равно не является 100% гарантией качества автомобиля. В то же время особенность рынка заключается в том, что там можно найти редкие Kia и Hyundai в необычных комплектациях.

Ранее АвтоОбоз выяснил, как купить транспортное средство из Южной Кореи, из чего можно выбрать и сколько это стоит.