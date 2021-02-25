В Украине капитальные инвестиции обвалились на треть

В Украине размер капитальных инвестиций по итогам прошлого года составил 419,84 млрд грн. Это на 28% меньше, чем за 2019 год.

В частности, в промышленность было привлечено 153,32 млрд грн (на 33,9% меньше); в строительство – 37,98 млрд грн (на 36,4% меньше); в сельское, лесное и рыбное хозяйство – 36,44 млрд грн (на 34% меньше). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В то же время в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов привлекли 30,68 млрд грн инвестиций (на 29,5% меньше); в транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность – 26,49 млрд грн (на 36,0% меньше).

Инвестиции в область информации и телекоммуникации составили 21,14 млрд грн (на 1,2% больше); финансовой и страховой деятельности – 9,97 млрд грн (на 8,4% меньше); в операции с недвижимым имуществом – 17,18 млрд грн (на 28,7% меньше); в профессиональную, научную и техническую деятельность – 10,85 млрд грн (на 5,8% меньше).

Инвестиции в машины, оборудование и инвентарь составляли 31,5% от общей суммы капитальных инвестиций в экономику в прошлом году, в инженерные сооружения – 27%, в нежилые здания – 15,3%, в транспорт – 8,9%, в жилые здания – 8,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины прогнозирует восстановление притока прямых иностранных инвестиций в 2021 году на уровне 3 млрд долларов.