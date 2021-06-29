В Украине к осени вырастут цены на жилье: озвучен прогноз

Недвижимость в Украине на первичном и вторичном рынках осенью может подорожать на 5-7%. При этом уже к концу 2021 года цены могут вырасти на 10%.

Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, сообщает UBR.ua. "Сейчас мы уже чувствуем этот рост в определенных сегментах… Летом еще будет затишье. А уже к концу августа, сентябрь-октябрь рынок будет более активен. Я думаю, что будет изменение стоимости в сторону увеличения", – заявил специалист.

Пита отметил, что на данный момент на первичном рынке есть своя специфика. Так, если недвижимость введена в эксплуатацию, то это уже почти вторичный рынок. При этом цена объектов на разных этапах разная, и это не повышение стоимости, а цена, зависимая от меры готовности.

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"В целом также будет 5-7% и на первичном рынке. А к концу года около 10%", – добавил эксперт. По его словам, цены будут увеличиваться не только от роста спроса. Украинцы выбирают недвижимость как более стабильный рынок для инвестирования.

Ранее сообщалось, что стоимость новых домов на этапе строительства будет расти на 30-35% в год, а после ввода в эксплуатацию увеличится еще на 15-20%. При этом стоимость жилья в Украине недооценено, поэтому подорожание продолжится.

"Мы оцениваем рост цен в около 30-35% за год. Полагаем, что после ввода в эксплуатацию цена поднимется еще приблизительно на 15-20%. Но у каждого из проектов изначально отличалась стоимость", – заявил представитель одной из компаний-застройщиков Рамиль Мехтиев.

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