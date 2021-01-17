В Украине изменят цену на газ на период карантина: сколько заплатим

Правительство Украины 18 января намерено ограничить цену на газ для населения до 6,99 грн за куб. м.

Об этом журналистам в воскресенье, 17 января, заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает "РБК-Украина". Она уточнила, что решение будет действовать до конца карантина или до 31 марта.

По словам замглавы ОП, цена будет установлена с 1 февраля.

"Должно быть принято постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны", – пояснила Свириденко.

Отмечается, что это самая низкая цена на рынке по состоянию на январь 2021 года, с учетом НДС и платы за транспортировку.

Свириденко добавила, что цена решение принято после анализа ситуации на газовом рынке, согласно которому, после отмены ПСО (льготных цен для населения) маржа поставщиков выросла с 5% до 46%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты прогнозировали подорожание газа до февраля 2021 года.