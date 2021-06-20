В Украине изменились условия открытия счета в банке: НБУ ввел новые правила

Национальный банк принял постановление об изменении правил открытия банковских счетов. Новые условия вступили в силу с 16 июня.

Об этом сообщается на сайте регулятора. Указывается, что в документе учитываются все требования нового законодательства.

Теперь для открытия банковского счета гражданам разрешается предъявлять в банке электронные документы в приложении "Дія". Кроме того, НБУ расширил возможности эскроу-счета и определил порядок открытия счетов для иностранцев и других потребителей финансовых услуг.

В частности, Нацбанк ввел следующие изменения:

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1. Расширил возможности использования счетов условного хранения (ескроу):

частные нотариусы смогут открывать счет условного хранения (ескроу) для совершения нотариальных действий по принятию от должника денежной суммы долга;

бенефициары счета условного хранения (ескроу) (указанные в договоре, как получатели средств из этого счета) смогут давать указание банка для проперечислить другому лицу средств из такого счета;

2. Определил порядок обращения новых ценных бумаг - сберегательных сертификатов банка;

3. Урегулировал вопрос открытия счетов международным организациям (ООН, иностранным представительствам, которые пользуются иммунитетом и дипломатическими привилегиями);

4. Дал гражданам право во время открытия счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с использованием мобильного приложения "Дія".

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