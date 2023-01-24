В Украине изменили цены на бензин: где заправляться дешевле всего
В Украине подешевел бензин А-95. По состоянию на 24 января литр в среднем стоит 48,72 грн – тогда как днем ранее его стоимость составляла 49,04 грн. Таким образом цена горючего на АЗС страны снизилась на 32 коп./литр.
Об этом сообщает "Все АЗС". Согласно его данным, дешевле всего бензин А-95 продают в Запорожской области – по 47,5 грн/литр. В топ-3 также входят:
- Ривненская область – 48 грн;
- Черновицкая – 48,1 грн.
Еще в целом ряде регионов цена установилась на уровне 48,25 грн. Речь о:
- Винницкой области;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Полтавской;
- Тернопольской;
- Харьковской;
- Хмельницкой.
Дороже всего продают горючее в Луганской и Херсонской областях – по 51 грн/литр. Также среди лидеров:
- Сумская область – 49,75 грн;
- Донецкая и Киевская – по 49,25 грн.
Сколько стоит бензин на заправках Киевской области
Литр бензина А-95 в Киевской области в среднем стоит 49,25 грн. Дороже всего, по данным аналитиков, на АЗС сети Sentoza Oil – 52 грн/литр. В топ-5 также входят:
- Socar – 50.99 грн;
- Авиас – 50 грн;
- OKKO, WOG, Shell – по 49,99 грн;
- AMIC – 49,49 грн.
Дешевле всего 24 января заправиться можно на станциях Укрнафты, где литр А-95 стоит 46,5 грн. Далее идут:
- Укргаздобыча – 46,99 грн;
- UPG – 47,3 грн;
- Mango – 47,49 грн;
- Авантаж 7 – 47,5 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом, на украинском рынке автомобильного топлива в конце января сохраняется стабильность. Однако ситуация может измениться уже в начале весны – по прогнозам, к этому времени истощатся текущие запасы топлива на украинских заправках.
Новые же объемы Украина закупает в Европейском Союзе. А он, в свою очередь, уже 5 февраля введет запрет на российские нефтепродукты.
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