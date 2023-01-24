В Украине изменили цены на бензин: где заправляться дешевле всего

В Украине подешевел бензин А-95. По состоянию на 24 января литр в среднем стоит 48,72 грн – тогда как днем ранее его стоимость составляла 49,04 грн. Таким образом цена горючего на АЗС страны снизилась на 32 коп./литр.

Видео дня

Об этом сообщает "Все АЗС". Согласно его данным, дешевле всего бензин А-95 продают в Запорожской области – по 47,5 грн/литр. В топ-3 также входят:

Ривненская область – 48 грн;

Черновицкая – 48,1 грн.

Еще в целом ряде регионов цена установилась на уровне 48,25 грн. Речь о:

Винницкой области;

Волынской;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Кировоградской;

Николаевской;

Полтавской;

Тернопольской;

Харьковской;

Хмельницкой.

Дороже всего продают горючее в Луганской и Херсонской областях – по 51 грн/литр. Также среди лидеров:

Сумская область – 49,75 грн;

Донецкая и Киевская – по 49,25 грн.

Сколько стоит бензин на заправках Киевской области

Литр бензина А-95 в Киевской области в среднем стоит 49,25 грн. Дороже всего, по данным аналитиков, на АЗС сети Sentoza Oil – 52 грн/литр. В топ-5 также входят:

Socar – 50.99 грн;

Авиас – 50 грн;

OKKO, WOG, Shell – по 49,99 грн;

AMIC – 49,49 грн.

Дешевле всего 24 января заправиться можно на станциях Укрнафты, где литр А-95 стоит 46,5 грн. Далее идут:

Укргаздобыча – 46,99 грн;

UPG – 47,3 грн;

Mango – 47,49 грн;

Авантаж 7 – 47,5 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом, на украинском рынке автомобильного топлива в конце января сохраняется стабильность. Однако ситуация может измениться уже в начале весны – по прогнозам, к этому времени истощатся текущие запасы топлива на украинских заправках.

Новые же объемы Украина закупает в Европейском Союзе. А он, в свою очередь, уже 5 февраля введет запрет на российские нефтепродукты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!