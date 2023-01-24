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В Украине изменили цены на бензин: где заправляться дешевле всего

Роман Костюченко
Рынки и компании
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1,6 т.
В Украине изменили цены на бензин

В Украине подешевел бензин А-95. По состоянию на 24 января литр в среднем стоит 48,72 грн – тогда как днем ранее его стоимость составляла 49,04 грн. Таким образом цена горючего на АЗС страны снизилась на 32 коп./литр.

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Об этом сообщает "Все АЗС". Согласно его данным, дешевле всего бензин А-95 продают в Запорожской области – по 47,5 грн/литр. В топ-3 также входят:

  • Ривненская область – 48 грн;
  • Черновицкая – 48,1 грн.

Еще в целом ряде регионов цена установилась на уровне 48,25 грн. Речь о:

  • Винницкой области;
  • Волынской;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Полтавской;
  • Тернопольской;
  • Харьковской;
  • Хмельницкой.

Дороже всего продают горючее в Луганской и Херсонской областях – по 51 грн/литр. Также среди лидеров:

  • Сумская область – 49,75 грн;
  • Донецкая и Киевская – по 49,25 грн.

Сколько стоит бензин на заправках Киевской области

Литр бензина А-95 в Киевской области в среднем стоит 49,25 грн. Дороже всего, по данным аналитиков, на АЗС сети Sentoza Oil – 52 грн/литр. В топ-5 также входят:

  • Socar – 50.99 грн;
  • Авиас – 50 грн;
  • OKKO, WOG, Shell – по 49,99 грн;
  • AMIC – 49,49 грн.

Дешевле всего 24 января заправиться можно на станциях Укрнафты, где литр А-95 стоит 46,5 грн. Далее идут:

  • Укргаздобыча – 46,99 грн;
  • UPG – 47,3 грн;
  • Mango – 47,49 грн;
  • Авантаж 7 – 47,5 грн.
Сколько стоит бензин А-95 на заправках Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом, на украинском рынке автомобильного топлива в конце января сохраняется стабильность. Однако ситуация может измениться уже в начале весны – по прогнозам, к этому времени истощатся текущие запасы топлива на украинских заправках.

Новые же объемы Украина закупает в Европейском Союзе. А он, в свою очередь, уже 5 февраля введет запрет на российские нефтепродукты.

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