В Украине изменили принцип назначения и перерасчета пенсии: в чем новшество

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) напомнил, что с 1 апреля органами Фонда применяется новый подход при обработке заявлений о назначении/перерасчете пенсий. В частности, речь идет о принципе экстерриториальности.

Как отмечается в сообщении пенсионного ведомства, новая технология предусматривает обработку заявлений о назначении/перерасчете пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений и независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.

"С 1 апреля 2021 создана необходимая техническая база для внедрения технологии экстерриториального назначения/перерасчета пенсии и централизации функций финансирования пенсионных выплат", - сообщил заместитель председателя правления ПФУ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Малецкий.

Чиновники ПФУ ожидают получить следующий результат от внедрения экстерриториальности:

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единый подход к применению пенсионного законодательства;

централизованная прозрачная система контроля над действиями специалистов, процессов назначения и перерасчета пенсий;

минимизация личных контактов с гражданами, отвязка обращений и их обработки от территориального принципа.

В Фонде уверяют, что благодаря новой технологии задержек с назначением/перерасчетом пенсий не будет. "В результате внедрения экстерриториальности будет обеспечено рациональное использование кадрового потенциала. Кроме того, это прозрачная система для предупреждения возможных случаев проволочек в принятии решения", - констатировал А. Малецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсии украинцам могут назначать автоматически. Для этого надо через портал Пенсионного фонда заранее подать заявку. Когда придет время получать пенсию, ПФУ пришлет смс.