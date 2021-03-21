В Украине из-за локдауна может произойти волна увольнений: кто рискует остаться без работы

В Украине во время очередного локдауна больше всего увольнений придется на малый бизнес, так как он менее всего защищен. Также это может коснуться людей, работающих в розничной торговле и сфере обслуживания.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт рынка труда Сергей Марченко. По его словам, людей, которые потеряют работу, будет меньше, чем в первую волну. Ведь оптимизация штатов уже произошла, и всех, без кого компании могли обойтись, уволили уже ранее.

"Во многих компаниях сейчас работают критически необходимые специалисты. Потому увольнения будут, скорее всего, связаны с прекращением деятельности компаний. Очевидно, что третью волну карантина переживут не все бизнесы, не у всех есть запас прочности. Больше всего пострадают люди, которые работают в малом бизнесе, в розничной торговле, сфере обслуживания. Это те же сферы, которых коснулись и предыдущие локдауны", – сказал Марченко.

Кроме того, проблемы с работой могут возникнуть у тех, кто задействован в образовательных проектах или шоу-бизнесе. По словам Марченко, ситуация на рынке труда зависит от состояния экономики.

От локдауна, очевидно, пострадает экономика , "просядет" ВВП, компании будут вырабатывать меньше продукции, а также будет уменьшаться спрос. Соответственно, работодатели в любом случае будут сокращать расходы, и есть риск увольнения части сотрудников.

Напомним, что в Украине стремительно сокращается количество официально работающих. В январе 2020-го работали 7,47 млн граждан, а уже в декабре – 7,3 млн. Больше всего потеряла промышленность – 67 тыс. сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL: