В Украине готовят запрет на закрытие отделений "Привата" и Ощадбанка: что придумали в НБУ

В Украине предложили на время военного положения ввести мораторий на закрытие отделений государствнных банков. В первую очередь это коснется ПриватБанка и Ощадбанка, которые являются лидерами как по количеству филиалов, так и по скорости их закрытия в 2022 году.

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Инициатива ввести мораторий принадлежит Национальному банку Украины (НБУ). Регулятор уже обратился по этому поводу в Минфин и непосредственно к руководству госбанков.

В Нацбанке отметили, что получают жалобы от местных властей на массовое закрытие банковских отеделний, из-за чего ухудшается доступ украинцев к финансовым услугам. Это подтверждает и статистика.

Так, за 2022 год сеть банковских отделений в Украине сократилась на 20%, то есть закрылся каждый пятый (!) клиентский офис. Больше всего отделений закрылось именно у Ощадбанка. Количество его филиалов сократилось на 420 штук. У "Привата" закрылись 287 отделений.

В НБУ объяснили, что понимают причины закрытия отделений госбанков, особенно на прифронтовых территориях. "Это связано как с необходимостью обеспечения безопасности работников, так и с оптимизацией расходов", – отметили в Нацбанке.

Регулятор считает, что в нынешней ситуации не следует закрывать филиалы банков исключительно в целях "оптимизации" (то есть экономии). В таком случае, отмечают в НБУ, негативный социальный эффект может перекрыть выгоды от минимизации расходов.

"Экономическая эффективность таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины. [А также] препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению", – аргументировали в Нацбанке.

Отметим, в результате полномасштабной войны России против Украины, ракетных атак, временной оккупации территорий часть отделений потеряли возможность работать. Речь идет об оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При этом сразу после деоккупации банки возобновляют работу, в частности, украинские учреждения уже полноценно работают в Херсоне, который находился под оккупацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в январе 2023 года начали забирать гривневые депозиты из банков и открывать валютные. Отток по гривневым вкладам за месяц составил 2%, а приток по валютным – 2,6%. Такой интерес, скорее всего, связан с возможностью поккпать безналичную валюту с помощью депозитов.

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