Украинцы "подсели" на валютные депозиты: в чем причина

Украинцы в январе 2023 года начали забирать гривневые депозиты из банков и открывать валютные. Отток по гривневым вкладам за месяц составил 2%, а приток по валютным – 2,6%. Такой интерес, скорее всего, связан с возможностью поккпать безналичную валюту с помощью депозитов.

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В результате украинцы держат на банковсиких депозитах 581 млрд гривен, а также валюту на 342,546 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные банковского обзора Национального банка Украины (НБУ).

При этом за весь 2022 год объем депозитов физлиц увеличился на 31,2%. Этому способствовал рост процентов по вкладам. "Наиболее ощутимо выросли срочные вклады населения в валюте. Этому способствовало разрешение НБУ покупать валюту онлайн для размещения на депозитах", – отметили в НБУ.

Как известно, украинцы не могут на данный момент покупать безналичную иностранную валюту напрямую. Однако Нацбанк ввел новый инструмент – покупка валюты на депозит.

После оконачания срока вклада клиент может забрать средства как в гривне, так и непосредственно в иностранной валюте. Это объясняет рост популярности валютных депозитов в стране.

При этом с 11 февраля в Украине также действуют обновленные требования к резервам банков. Теперь финучреждениям нужно иметь больше денежных запасов, что также вынуждает банк поднимать проценты по депозитам.

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в гривне по состоянию на 20 февраля составляла 13,4% (в ноябре-2022 – 12,08%). Однако "расценки" заметно различаются в заивисимости от банка. В крупных учреждениях (ПриватБанк, "Райффайзен", "Креди Агриколь") ставки колеблются на уровне 6,5-8,5%. А в мелких банках порой достигают и 18%.

Ставки по валютным депозитам остаются низкими. Они колеблются от 0,1% в крупных банках до 3% в небольшин финучреждениях. Средняя годовая ставка составляет лишь 0,69%.

Впрочем, такая доходность все равно не покрывает инфляцию (26,6% по итогам 2022 года). Поэтому большинство украинцев предпочитают хранить средства на текущих счетах. Из 1,75 трлн грн, которые украинцы держат в банках, 1,3 трлн грн находится именно на карточных счетах.

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