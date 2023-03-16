В Украине готовят бескомпромиссный закон о ГМО: правила изменят для вступления в ЕС

В Украине планируют упорядочить выращивание ГМО-культур и ввести бескомпромиссные правила. В этой сфере Украина будет переходить на европейские нормы, закончить реформу нужно до вступления в Евросоюз.

Видео дня

Для этого разрабатывается законопроект, сообщил первый замминистра агрополитики и продовольствия Тарас Высоцкий. "Это вопрос биологической безопасности, и никаких компромиссов здесь не будет", – заявил он.

Цель будущего законопроекта – комплексный пересмотр регулирования в сфере ГМО, в том числе в части государственного контроля над обращением ГМО. Также предполагается, что законопроект будет способствовать детенизации рынка обращения ГМО.

По словам Высоцкого, продукция без ГМО имеет существенные преимущества на мировом рынке. Поэтому, к примеру, выращивание и обращение ГМО-кукурузы в Украине должно быть полностью запрещено.

"Что касается сахарной свеклы и рапса (в Украине, по информации участников рынка, все же есть опыт культивирования этих ГМ-культур), то наше предложение – отсрочить запрет их выращивания минимум на восемь лет: три – до старта закона, а затем еще пять переходных лет", – отметил Высоцкий. В целом основные положения законопроекта предусматривают:

введение европейских механизмов государственной регистрации ГМО и создание единого реестра (в действующем законе три реестра: ГМО, генетически модифицированных сортов растений и пищевых продуктов);

(в действующем законе три реестра: ГМО, генетически модифицированных сортов растений и пищевых продуктов); усовершенствование требований к маркировке ГМ-продукции ;

; разграничение полномочий органов государственной власти с целью устранения дублирования функций в сфере обращения с ГМО;

усовершенствование системы оценки рисков ГМО касательно возможного влияния на здоровье человека и окружающей природной среды;

введение полноценного регулирования генно-инженерной деятельности в замкнутой системе;

введение понятия послерегистрационного мониторинга и прослеживаемости;

усиление государственного контроля на всех этапах обращения с ГМО (создание, испытание, производство/выращивание, обращение и маркировка), а также установление ответственности за нарушение законодательства в этой сфере.

В Украине уже существует законодательство, регулирующее вопросы выращивания ГМ-культур. Согласно действующему закону, в Украине можно выращивать зарегистрированные линии ГМО, но никакой зарегистрированной линии нет. Потому фактически выращивание ГМ-продукции незаконно.

Впрочем, по подсчетам Украинской зерновой ассоциации, в стране выращивается нелегально около 5% ГМ-кукурузы, 30% ГМ-сои и 35-40% ГМ-рапса. Такое положение возникло из-за того, что нет действенных механизмов контроля за исполнением законодательства о регулировании выращивания и обращения ГМО, объяснил глава ассоциации Сергей Иващенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минагрополитики, из-за множества мин на освобожденных от российских оккупантов территориях Украина в 2023 году рискует не засеять около 500 тыс. га. Речь идет о районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!