В Украине еды не хватает почти десяти миллионам человек

В Украине еды не хватает 9,8 млн человек. За последние десять лет в стране сократилось месячное потребление практически всех продуктов.

В абсолютных цифрах это худший показатель для европейских стран. Об этом сообщает delo.ua.

Больше всего в Украине упало потребление овощей, хлеба и картофеля. С 2010 по 2020 год среднее потребление овощей и бахчевых сократилось на 800 грамм. Потребление хлебопродуктов сократилось на 1,3 кг, а картофеля – на 1,7 кг.

В то же время потребления мяса в десятилетней перспективе выросло, однако лишь на 100 грамм. Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцы едят 55 кг мяса в год, что очень мало. Рациональная годовая норма потребления мяса составляет 90 кг на душу населения.

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"При том, когда мы возьмем с вами хлеб или картошку, то да, их потребление уменьшилось. Мы 10 лет назад ели 115% от рациональной нормы картошки. А сейчас 104%. Но все равно едим больше хлеба и картофеля. Чем беднее нация, тем больше она есть хлеба и картофеля. Чем богаче – тем больше мяса и фруктов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что летом цены на продукты будут по-прежнему расти. Прогнозируется подорожание не на все продовольствие, однако основные тенденции, установившиеся на украинском рынке, пока сохранятся. Стоимость продуктов из овощной группы довольно высокая и будет оставаться такой еще по крайней мере до конца второй декады июня.

Цены на хлеб снижаться не будут. По крайней мере, до поступления зерна нового урожая. Лишь когда в закрома пойдет новый урожай, станет ясно, как может измениться стоимость хлеба. Поэтому цены на продукты хлебной группы пока будут расти, хоть и не так быстро, как это было ранее.

Кроме того, не будут снижаться и цены на подсолнечное масло. Такого беспрецедентного роста цен на подсолнечное масло, как это было в осенне-зимний сезон 2020-2021 года, уже не будет. Возможно, масло еще будет дорожать, но уже не так стремительно.