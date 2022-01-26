В Украине дорожает капуста из-за ее продажи в Россию: что происходит

В Украине дорожает белокочанная капуста. Причем на текущей неделе темпы роста цен на овощ заметно ускорились. Так, по состоянию на 26 января, украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле 15-17 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже в конце прошлой рабочей недели. По мнению экспертов, этому способствует реэкспорт украинской капусты через Беларусь в Россию, где сейчас ощущается острый ее дефицит.

Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: причиной резкого подорожания является стабильно высокий спрос на белокочанную капусту как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортно-ориентированных компаний.

"При этом, объемы предложения данной продукции в Украине в текущем сезоне значительно уступают прошлогодним. Что обусловлено сокращением площадей под овощем", – подчеркивают аналитики.

Украинскую капусту продают в Россию

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Основной причиной сложившийся ситуации, эксперты рынка называют реэкспорт украинской капусты в Россию через Беларусь. Они отмечают: на рынке капусты в РФ сейчас – ажиотаж.

"Ввиду ажиотажа на рынке капусты в России, спрос белорусских экспортно-ориентированных компаний в Украине за последнюю неделю вырос. При чем, в несколько раз", – подчеркивают аналитики.

Цены снижаться не будут

По мнению же экспертов, каких-либо предпосылок к снижению отпускных цен на капусту до конца текущего сезона нет. Более того, снять напряжение на внутреннем рынке за счет поставок импортной продукции тоже будет затруднительно.

"Уже сегодня основные наши поставщики данной продукции закрывают недостаток предложения капусты одновременно в Украине и РФ, где на сегодня ощущается острый дефицит предложения белокочанной капусты. В частности, это делает Польша", – отметил руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Еще одна причина повышения цены – нежелание украинских производителей "выбрасывать" капусту на рынок. "Большинство из них на сегодняшний день сдерживают продажи капусты, в надежде продать ее по еще более высокой цене в начале весны", –подчеркивают аналитики.

Сколько стоит капуста в столичных супермаркетах

По состоянию на 26 января, цена на белокачанную капусту в столичных супермаркетах Киева установилась на уровне 19,79-21,9 грн/кг, что почти на 5 грн выше отпускной. Согласно мониторингу OBOZREVATEL, цены такие:

АТБ – 19,79 грн/кг;

Auchan – 19,9 грн/кг;

Novus – 19,79 грн/кг;

Metro – 21,9 грн/кг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине выросли цены на практически на все группы продуктов. Более того, по словам экспертов, подорожание продолжиться и в дальнейшем. В частности, существенно подорожали овощи из т.н. "борщевого набора".

Об этом рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", Инна Сало, сообщает пресс-служба Института. Она отмечает, что прежде всего, рост цен вызван правительственным увеличением с января 2021 года тарифов на:

электроэнергию – из-за отмены льготного тарифа (+36,6%);

водоснабжения (+10,9%);

водоотвода (+17,3%).

Кроме того, сообщалось, что украинцы тратят аж 36% от зарплаты на продукты. Больше из всех стран Европы показатель лишь в России – там платят больше всего – 45,6%, Беларуси – 42,6% и Молдове – 41,7%. Граждане стран ЕС тратят в разы меньше. Люксембуржцы, к примеру, всего лишь 9,4%.