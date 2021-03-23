В Украине доходы банковской системы обвалились в 2,5 раза

В Украине банковская система за первые два месяца 2021 года задекларировала прибыль в 6,49 млрд грн. В частности, за январь – 4,05 млрд грн, за февраль – 2,44 млрд грн.

Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда фиксировались прибыли на уровне 15,88 млрд грн. Об этом сообщает Finbalance.

Доходы банков упали на 24,1% – до 35,1 млрд грн. Процентные доходы сократились на 4,2% – до 24,97 млрд грн, а комиссионные доходы выросли на 16% – до 12,38 млрд грн.

Результат от переоценки и от операций купли-продажи стал отрицательным (-3,86 млрд грн), тогда как в январе-феврале прошлого года он был положительным (+7,87 млрд грн).

Расходы банков сократились на 5,8% – до 28,6 млрд грн. Процентные расходы упали на 29,2% – до 8,48 млрд грн, а комиссионные расходы увеличились на 26,5% – до 4,72 млрд грн.

Общие админрасходы увеличились на 10% – до 11,6 млрд грн, отчисления в резервы уменьшились на 18,9% – до 1,05 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине комиссии при расчетах банковскими карточками в семь раз превышают европейские. В итоге это отражается на стоимости товаров для покупателей.

Эксперты считают, что в этом ответственны платежные системы Visa и Mastercard. Действия двух компаний должны были привлечь внимание Антимонопольного комитета, но он уже отказывался заниматься этим вопросом по формальным причинам.