В Україні прибутки банківської системи обвалилися у 2,5 рази

В Україні банківська система за перші два місяці 2021 року задекларувала прибуток у 6,49 млрд грн. Зокрема, за січень – 4,05 млрд грн, за лютий – 2,44 млрд грн.

Це в 2,5 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли фіксувалися прибутки на рівні 15,88 млрд грн. Про це повідомляє Finbalance.

Доходи банків впали на 24,1% – до 35,1 млрд грн. Процентні доходи скоротилися на 4,2% – до 24,97 млрд грн, а комісійні доходи зросли на 16% – до 12,38 млрд грн.

Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу став негативним (-3,86 млрд грн), тоді як у січні-лютому минулого року він був позитивним (+7,87 млрд грн).

Витрати банків скоротилися на 5,8% – до 28,6 млрд грн. Процентні витрати впали на 29,2% – до 8,48 млрд грн, а комісійні витрати збільшилися на 26,5% – до 4,72 млрд грн.

Загальні адмінвитрати збільшилися на 10% – до 11,6 млрд грн, відрахування в резерви зменшилися на 18,9% – до 1,05 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні комісії під час розрахунків банківськими картками в сім разів перевищують європейські. У підсумку це відбивається на вартості товарів для покупців.

Експерти вважають, що в цьому відповідальні платіжні системи Visa і Mastercard. Дії двох компаній повинні були привернути увагу Антимонопольного комітету, але він уже відмовлявся займатися цим питанням із формальних причин.