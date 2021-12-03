В Украине для школьников закупали мандарины по 74 грн/кг: АМКУ начал расследование

АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) начал расследовать ситуацию с возможным завышением цен на продукты для школ. Так, поставка мандаринов могла быть по стоимости завышенной почти в полтора-два раза. Компании покупали мандарины более чем за 70 грн/кг.

Как рассказала глава АМКУ Ольга Пещанская, ООО "Сефторг" и ФЛП Выпущенко Л.М. поставляли мандарины по 74,16 грн/кг и 74,22 грн/кг соответственно. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"В настоящее время отделение изучает этот вопрос на предмет наличия в действиях хозяйствующих субъектов признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Речь идет о возможной причастности компаний-участников к умышленному искажению результатов 19 торгов на общую сумму 29,6 млн грн. Заказчиками большинства этих закупок являются отделы образования и учебные заведения Сумской, Полтавской и Харьковской областей", – говорится в сообщении.

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Пещанская отметила, что сейчас в АМКУ находится на рассмотрении поданное со значительным опозданием уведомление о предоставлении предприятию госпомощи на 60 млн гривен. Речь идет о КП "Добробут Полтавской общины Полтавского городского совета", которое объявило закупку.

Глава АМКУ также указала, что в случае обнаружения нарушения, коммунальщикам придется вернуть израсходованные средства. Деньги перейдут в госбюджет.

Ранее Антимонопольный комитет Украины начал изучать причины роста стоимости подсолнечного масла. Продукт стал рекордсменом по росту цены в Украине.

Масло в нашей стране сейчас стоит дороже, чем во всех государствах Европы. В той же Польше, Румынии, Франции и других странах масло дешевле на 26-30%.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что АМКУ расследует сговор на рынке сахара, из-за которого цены на него резко взлетели. Еще в апреле 2021 года комитет начал следствие против группы компаний "Астарта" и компании "Радеховский сахар".