В Украине арестовали имущество завода российского олигарха: названо ім'я

Крупного производителя титановых труб в Украине уличили в уклонении от налогов в особо крупных размерах, имущество предприятия было арестовано. Речь идет о заводе "ВСМПО Титан Украины", бенефициаром которого является российский олигарх Михаил Шелков.

Видео дня

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). В ведомстве прямо озвучили имя олигарха, а также напомнили, что против Шелкова уже введены санкции СНБО.

Госбюджет Украины недосчитался десятков миллионов гривен доходов. Следствию удалось выяснить, что должностные лица завода использовали сразу несколько схем по "минимизации" налоговых платежей:

руководство завода сформировало фейковые расходы предприятия на сумму более 155 млн грн, что привело к неуплате в госбюджет почти 40 млн грн НДС и налога на прибыль;

на сумму более 155 млн грн, что привело к неуплате в госбюджет почти 40 млн грн НДС и налога на прибыль; в 2019-2022 годах директор завода также пытался скрыть активы предприятия, фиктивно продав другому юридическому лицу станки, печи, компьютерную технику, электрооборудование и другое имущество; при этом фактически имущество продолжало использоваться самим заводом.

"Сотрудники БЭБ на основании определения следственного судьи наложили арест на имущество и оборудование", – говорится в сообщении. Расследование продолжается.

Напомним, ранее Шелков лишился части своих активов в Украине. В частности, это 100% корпоративных прав, движимое и недвижимое имущество и 14,4 млн гривен средств Демуринского горно-обогатительного комбината (ГОКа). Предприятие передано передали Фонду госимущества (ФГИ) Украины, в будущем его ждет или приватизация, или сдача в аренду от имени государства Украина. Также были изъяты и корпоративные права "ВСМПО Титан Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты разобрались, почему российский бизнес в Украине жив даже после года войны. Подавляющее большинство таких активов уже арестовано, но вот конфискация затягивается. А значит, Украина не получает ощутимой прибыли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!