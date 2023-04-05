В Украине арестовали активы российского олигарха Фукса и экс-нардепа Котвицкого: что известно

В Украине арестованы корпоративные права трех предприятий, противоправно присвоивших недра одного из крупнейший нефтегазовых месторождений, "Сахалинского". Речь идет о компаниях российского олигарха Павла Фукса и экс-нардепа Игоря Котвицкого.

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Об этом свидетельствует сообщение Госбюро расследований (ГБР). В нем указано, что аресту подверглись права таких ООО: "Сахалинское", "Сириус-1", "Ист Юроуп Петролеум". Активы предприятий этих передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Имена фигурантов официально не называются. Однако, по данным Youcontrol:

владельцами ООО "Сахалинское" являются Виталий Данилов (нардеп от "Батьківщини) и Игорь Котвицкий;

владельцем ООО "Сириус-1" – экс-помощник Данилова Сергей Пробылов;

а ООО "Ист Юроуп Петролеум", которое ранее называлось "Голден Деррик", входит в группы Павла Фукса.

Против Котвицкого открыто уголовное дело. Экс-депутата Рады подозревают в заработке на незаконной добыче газа из Сахалинского месторождения. "Он по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "НАК "Недра Украины", Госгеонадра, ООО "Сахалинское" и коммерческими структурами в период 2003-2022 годов фактически присвоил государственные полезные ископаемые", – говорится в сообщении ГБР.

Схема заключалась в предоставлении разрешений на добычу с нарушением процедур. В частности, сырье "на бумаге" стоило дешевле, чем в реальности, в документах занижались реальные объемы добычи. Прибыль организаторам схемы приносила продажа "лишнего" сырья, которое не попадал в отчетность. "Из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд куб. м", – добавили в ГБР.

Фукс находится под санкциями СНБО с лета 2021 года. Ограничения были введены из-за незаконного получения лицензии на добычу газа для "Голден Деррик". Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе Фуксу. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.

Ранее, 10 февраля 2023 года, силовики уже приходили с ордерами на обыск домов и офисов Котвицкого и Фукса. Тогда в ходе обысков была обнаружена документация, подтверждающая незаконные операции фирм экс-нардепа и олигарха. Также у них изъяли около 300 тыс. долларов США, 250 тыс. евро и 1,5 млн грн наличными.

Что известно о Фуксе:

Павел Фукс – российско-украинский предприниматель, которого в СМИ также называют "наследником Януковича". После бегства Януковича и его окружения Фукс заполучил газовый бизнес окружения экс-главы государства и другие важные активы.

– Олигарха подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.

– Фукс фигурирует в документах одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN. Речь о переводах "грязных" долларов по всему миру и содействии в этом крупных банков.

– Олигарх находится в международном розыске из-за хищения средств пайщиков на строительстве в Москве и банковского кредита.

– Его подозревают в связях с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В распоряжении издания оказались документы, которые стали первым публичным доказательством наличия у олигарха двойного гражданства. Впоследствии тот отказался от гражданства РФ.

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